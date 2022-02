PlayStation Indies: dal Maestro Splinter a Moss Book II, tutti gli annunci in un minuto

Dopo un intero State of Play dedicato a Gran Turismo 7 e una trasmissione speciale con protagonista l'esclusiva console PS5 Ghostwire Tokyo, giovedì scorso Sony ha ben pensato di dare risalto anche alle produzioni indipendenti dando il via ad una nuova edizione di PlayStation Indies, che ha ospitato sette annunci in meno di quattro ore.

Nel giro di un pomeriggio, la casa giapponese ci ha fornito alcuni importanti aggiornamenti sul mondo dello sviluppo indipendente. Le danze sono state aperte da un approfondimento sulla creazione de mondo interconnesso di Moss: Book II, una nuova esperienza dedicata a PlayStation VR, e sono subito proseguite con la presentazione del metroidvania in pixel art per PS5 e PC Animal Well e la conferma dell'arrivo del Maestro Splinter nel roster di TMNT: Shedder's Revenge.

Lo spazio ed il tempo successivi sono poi stati concessi a Post Void, in arrivo su PlayStation in primavera, all'annuncio della data d'uscita di Salt and Sacrifice (con tanto di novità sul PvP), alla conferma di Samurai Gunn 2 per PS5 e all'annuncio di Hello Neighbor 2 per PS4 e PS5, il quale si concederà in versione Beta a partire dal 7 aprile 2022 a tutti i giocatori che effettueranno il preordine. Se vie siete persi tutte queste novità, potete informarvi velocemente godendovi il trailer di PlayStation Indies che Sony ha confezionato appositamente per lo scopo e che noi abbiamo allegato in cima a questa notizia. Buona visione!