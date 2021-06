PlayStation Indies: i migliori giochi indipendenti per PS4 e PS5 in sconto fino al 75%

Sony Interactive Entertainment lancia una nuova campagna promozione sul PlayStation Store dedicata ai giochi indipendenti: i migliori titoli PlayStation Indies sono in offerta fino al 19 giugno con sconti che arrivano fino al 75% sul prezzo di listino.

Qualche esempio? Hellblade Senua's Sacrifice a 8.99 euro, Disco Elysium The Final Cut a 27.99 euro, Friday The 13th The Game a 3.62 euro, Outlast a 3.79 euro, Undertale a 10.04 euro, Job Simulator (compatibile PlayStation VR) a 12.99 euro, Outer Wilds a 14.39 euro, Blair Witch a 14.99 euro, Generation Zero a 14.99 euro, Frostpunk Console Edition a 10.49 euro e Ashen a 15,99 euro.

E ancora The Pathless per PS4 e PS5 a 24.49 euro, Narita Boy a 18.74 euro, Worms W.M.D. a 7.49 euro, Star Wars Episode 1 Racer a 7.49 euro, The Wolf Among Us a 5.99 euro, GRIS a 6.79 euro, Bloodstained Ritual of the Night a 19.99 euro, Thief Simulator a 14.99 euro, Broforce a 3.74 euro, Limbo a 2.24 euro e My Friend Pedro a 9,99 euro.

La selezione di Sony include oltre 1.000 giochi indie per PS4 e PS5 in offerta, potete vederli comodamente sul PlayStation Store con prezzi aggiornati ed eventuali sconti aggiuntivi per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.