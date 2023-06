PlayStation Indies, sconti al via su PS Store: tantissimi giochi in saldo su PS5 e PS4

Per inaugurare la prima giornata di eventi videoludici estivi, il team di casa Sony lancia a sorpresa l'iniziativa PlayStation Indies, con tanti nuovi sconti su PlayStation Store dedicati ai migliori giochi Indie per PS4 e PS5.

Con un ampio catalogo di titoli in promozione, l'iniziativa coinvolge Indie recenti e molto noti, come Cult of the Lamb, Inscryption, Death's Door e tantissimi altri. Presenti però all'appello anche produzioni più piccole, ma molto meritevoli, come Lost Words: Beyond the Page (qui la recensione di Lost Words: Beyond the Page) o A Space for the Unbound. Di seguito vi segnaliamo dunque alcune delle offerte più interessanti proposte ai possessori di PlayStation 5 e PlayStation 4.

Giochi Indie in sconto su PS Store

Death's Door : scontato del 50%, a 9,99 euro;

: scontato del 50%, a 9,99 euro; Lost Words: Beyond the Page : scontato dell'85%, a 2,24 euro;

: scontato dell'85%, a 2,24 euro; Inscryption : scontato del 35%, a 12,99 euro;

: scontato del 35%, a 12,99 euro; Cult of the Lamb : scontato del 35%, a 16,24 euro;

: scontato del 35%, a 16,24 euro; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : scontato del 30%, a 17,49 euro;

: scontato del 30%, a 17,49 euro; Cuphead + The Delicious Last Course DLC : scontato del 27%, a 19,70 euro;

: scontato del 27%, a 19,70 euro; Weird West: Definitive Edition : scontato del 65%, a 13,99 euro;

: scontato del 65%, a 13,99 euro; A Space for the Unbound : scontato del 20%, a 15,99 euro;

: scontato del 20%, a 15,99 euro; The Suicide of Rachel Foster : scontato del 90%, a 1,99 euro;

: scontato del 90%, a 1,99 euro; Dead Cells : scontato del 50%, a 12,49 euro;

: scontato del 50%, a 12,49 euro; Season: A Letter to the Future : scontato del 30%, a 20,99 euro;

: scontato del 30%, a 20,99 euro; Firewatch : scontato del 70%, a 5,99 euro;

: scontato del 70%, a 5,99 euro; What Remains of Edith Finch : scontato del 75%, a 4,99 euro;

: scontato del 75%, a 4,99 euro; Coffee Talk : scontato del 40%, a 8,39 euro;

: scontato del 40%, a 8,39 euro; Fuga: Melodies of Steel : scontato del 40%, a 23,99 euro;

: scontato del 40%, a 23,99 euro; The Vanishing of Ethan Carter : scontato dell'80%, a 3,79 euro;

: scontato dell'80%, a 3,79 euro; Neon Abyss : scontato del 60%, a 7,99 euro;

: scontato del 60%, a 7,99 euro; A Short Hike : scontato del 35%, a 5,19 euro;

: scontato del 35%, a 5,19 euro; Monster Boy e il Regno Maledetto: scontato del 75%, a 9,99 euro;

I nuovi sconti PlayStation Indies resteranno attivi sino al prossimo giovedì 22 giugno 2023.