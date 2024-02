PlayStation Indies: tanti giochi PS4 e PS5 in offerta, anche il peggior titolo del 2023

Volete qualche nuovo titolo indie da giocare su PlayStation 4 o PlayStation 5 in attesa di produzioni importanti come Final Fantasy 7 Rebirth? Sappiate allora che Sony ha appena dato il via a PlayStation Indies, promozione legata proprio ai giochi realizzati da team indipendenti.

Ecco alcuni dei prodotti in offerta al momento:

Vi ricordiamo che gli sconti resteranno attivi solo fino al prossimo 22 febbraio 2024 alle ore 00:59 del fuso orario italiano. Chi volesse conoscere l'elenco completo dei giochi e dei contenuti aggiuntivi in sconto può dare un'occhiata alla pagina della promozione sul PlayStation Store. Occorre infine precisare che alcuni prodotti possono essere acquistati con un ulteriore sconto dagli abbonati a PlayStation Plus.

Avete già dato un'occhiata alla nuova offerta della settimana su PlayStation Store?

