PlayStation Indies: una valanga di nuovi sconti sui migliori giochi PS4 e PS5

Risparmia fino all'80% sui giochi indipendenti con i saldi PlayStation Indies sul PlayStation Store, attualmente in corso e validi fino al 2 dicembre prossimo con oltre 1.000 titoli per PS4 e PS5 in vendita a prezzo ridotto.

Tra i tanti non possiamo non iniziare con Cuphead a 13.99 euro, Chernobylite a 23.99 euro, Skul The Hero Slayer a 13.59 euro, Aragami 2 a 29.99 euro, KeyWe a 18.74 euro, Horizon Chase Turbo a 4.99 euro, Spitfarer a 12.49 euro, The Long Dark a 8.99 euro, TimberMan VS a 19 centesimi, Enter The Gungeon a 7.49 euro, What Remains of Edith Finch a 5.99 euro e UnMetal a 11,04 euro.

Si continua con The Pathless a 20.99 euro, The Hong Kong Massacre a 5.94 euro, Shadow of the Legend VR per PlayStation VR a 12.49 euro, Donut County a 3.89 euro, TowerFall Ascension a 2.79 euro, The Touryst a 12.99 euro, Rustler Grand Theft Horse a 19.49 euro, Cat Quest II a 5.99 euro e l'horror Evil Inside a 6,49 euro.

Sono migliaia i giochi indie in offerta sul PlayStation Store, nelle prossime ore lo Store italiano dovrebbe aggiornarsi con nuove promozioni tra cui l'offerta della settimana su un gioco PS4 e PS5, ne sapremo di più nel corso della mattinata.