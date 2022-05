PlayStation: da Insomniac a Guerrilla, quali sono gli studi interni Sony?

I PlayStation Studios sono una delle realtà più importanti dell'intero panorama videoludico mondiale, un agglomerato di software house first party sotto etichetta Sony che sviluppa le esclusive di punta per PlayStation 5 e PlayStation 4.

God of War, The Last of Us, Uncharted, Horizon, Ratchet & Clank, Ghost of Tsushima e Gran Turismo sono soltanto alcuni dei grandi nomi realizzati dagli sviluppatori interni di PlayStation nel corso del tempo. Ma di preciso quanti e quali sono i team parte dei PlayStation Studios? Si tratta di un numero abbastanza corposo ed anche in continuo divenire (ricordiamo infatti che Sony sta cercando di completare l'acquisizione di Bungie), con compagnie sparse in tutto il mondo. Ecco nel dettaglio tutti i 19 membri attivi dei PlayStation Studios:

Giappone

Polyphony Digital

Team Asobi

Europa

Firesprite

Guerrilla Games

Housemarque

London Studio

Media Molecule

Nixxes Software

XDev

Nord America

Bend Studio

Bluepoint Games

Haven Studio

Insomniac Games

Naughty Dog

PixelOpus

San Diego Studio

Santa Monica Studio

Sucker Punch Productions

Valkyrie Entertainment

Alcune di queste software house, tra l'altro, vantano collaborazioni ormai storiche con Sony: team come Naughty Dog ed Insomniac Games, ad esempio, hanno pubblicato le loro opere in esclusiva per PlayStation sin dall'avvento della primissima console, continuando ad essere una certezza per tutti gli appassionati del colosso giapponese. Altri ancora, come Santa Monica Studio e Guerrilla Games, ottengono le luce della ribalta con i rispettivi God of War e Killzone a partire dalla PlayStation 2, dando vita a un sodalizio sempre più fruttuoso con il passare degli anni.

A tal proposito, ecco quanto hanno venduto le esclusive PS5 e PS4 nell'ultimo anno fiscale, con i dati di ogni singola produzione di punta.