PlayStation: l'integrazione con Discord potrebbe arrivare a marzo 2023

L'attesa sembrerebbe essere - quasi - giunta al termine, soprattutto per gli amanti delle conversazioni tramite chat online con i propri amici durante le proprie sessioni di gaming: Discord potrebbe arrivare molto presto su PlayStation. Questo è ciò che alcune fonti avrebbero suggerito nel corso delle ultime ore.

Come suggerito negli ultimi giorni, sembrava che l'implementazione di Discord su PlayStation 5 fosse imminente. Alcune fonti avrebbero suggerito la possibile integrazione di Discord all'interno dei servizi offerti da Sony attraverso i propri hardware di punta, PlayStation 5 e PlayStation 4. Come sappiamo ormai da circa un anno, Jim Ryan ha ufficializzato la partnership con Discord, il celebre servizio di chatting online, il quale avrebbe subito un'importantissima integrazione dello stesso con le piattaforme videoludiche della casa di Tokyo. "Il nostro team è già al lavoro sull'unione di Discord alla vostra esperienza sociale e videoludica su PlayStation Network": erano queste le dichiarazioni che, nell'ormai lontano maggio 2021, accompagnarono l'ufficializzazione di un'implementazione richiesta a gran voce nell'arco di molti anni. Ebbene, adesso ci sono delle novità.

La sopracitata integrazione di Discord con PlayStation 4 e 5 dovrebbe avvenire con l'aggiornamento 7.00, presumibilmente in arrivo l'8 marzo 2023. A riportare la notizia sono varie fonti, tra cui Tom Henderson attraverso un post pubblicato con il proprio account di Twitter. Tra le stesse fonti, però, vi sarebbero anche diversi addetti al settore, gli stessi che hanno predetto con largo anticipo l'arrivo di un controller Pro di PlayStation 5.

"Stiamo costantemente cercando nuovi modi per permettere ai giocatori in tutto il mondo di collegarsi con altri, formando nuove amicizie e community, e condividere esperienze divertenti e ricordi duraturi". Il desiderio di far arrivare Discord il prima possibile, per quanto lampante ed ovvio possa essere, lascia presagire un buon svolgimento dei lavori di implementazione dello stesso servizio, il quale dovrebbe arrivare ormai molto presto. Parliamo, infatti, di solo cinque mesi che ci separano dall'arrivo di Discord su PlayStation 4 e PlayStation 5. L'attesa saprà ripagare tutti i giocatori, visto l'importanza che tutto ciò riveste nel modificare l'esperienza di tutti gli utenti.

Se da un lato avremo la semplificazione della comunicazione via chat vocale con questa nuova feature tanto attesa, dall'altra vi potrebbe essere anche la modifica di tutte quelle esperienze crossplay che non permettono di godere al massimo delle avventure videoludiche tra giocatori che posseggono hardware differenti. PlayStation 5 continua a crescere anche in termini di vendite, ma molto probabilmente la crescita dei propri servizi avverrà molto presto.