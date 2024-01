PlayStation investe in Africa e stringe una partnership con lo studio Carry1st

Dopo aver esplorato i mercati di Cina, Corea e India, PlayStation guarda ora all'Africa come nuovo territorio in espansione, almeno a giudicare dal nuovo accordo strategico stretto tra Sony Corporation e la startup sudafricana Carry1st.

Carry1st è una azienda con sede a Cape Town specializzata nella produzione di browser gaming e sistemi di pagamento online per videogiochi (e non solo) grazie alla piattaforma Pay1st. La startup fornirà a Sony tutto il supporto necessario per garantire la crescita di PlayStation in Africa, elaborando strategie di mercato adatte al territorio, piani marketing mirati per il pubblico locale e fornirà anche aiuto nella gestione e nell'elaborazione "delle vendite e del commercio digitale."

Ricordiamo che da anni Sony ha varato i programmi PlayStation Hero Project in Cina e India per supportare gli sviluppatori locali fornendo loro tutti gli strumenti per creare e pubblicare giochi dal respiro internazionale su console PlayStation, al momento non si parla di una simile iniziativa per il mercato africano ma chissà che la partnership con Carry1st non sia solo un primo passo in tal senso.

Sicuramente parliamo di un mercato estremamente piccolo per i videogiochi ma che sembra essere in continua espansione e l'interesse di Sony apre sicuramente scenari interessanti per il futuro.