Playstation, una IP Action-RPG sarebbe attualmente in sviluppo e in arrivo nel 2024

Continuano a non fermarsi le voci di corridoio attinenti al futuro delle produzioni videoludiche in sviluppo presso Sony: le ultime indiscrezioni parlano del possibile arrivo di una IP dallo stampo Action-RPG, la quale sarebbe attualmente in via di sviluppo e che, sempre secondo i rumor, dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2024.

Tuttavia, in merito a queste nuove dichiarazioni non vi sono molte informazioni, lasciando aperti numerosi interrogativi su quello che potrebbe essere uno dei tanti progetti a cui Sony sta attualmente lavorando per i mesi a venire. L'insider Rythian ha infatti rilasciato alcuni dettagli via Twitter, comunicando quanto segue: "Sony Music Entertainment sta lavorando a un 'Action RPG' basato su una IP di PlayStation. Il lancio è previsto per il 2024 e verrà rivelata quest'anno".

Le risposte e le domande degli utenti non si sono fatte attendere, dando il via ad alcuni chiarimenti sul progetto in questione. Tuttavia, come anticipato sopra, lo stesso insider non è al corrente di ulteriori dettagli sul fantomatico Action-RPG di Sony Music Entertainment. "Arc the Lad o Wild Arms stanno ritornando? Non so quale sia lo sviluppatore o il publisher. Tutto quello che so è che fa capo a Sony Music Entertainment".

La previsione della finestra di lancio del nuovo progetto targato PlayStation - che ricordiamo essere attualmente confermata dall'insider per il 2024 - lascerebbe intuire che questo si trovi in una fase avanzata dei lavori, anche se le pochissime informazioni rilasciate non permettono di comprenderne ulteriori dettagli. Intanto, però, la comparsa del nome di Sony Music Entertainment lascia presagire che questo lavoro non sia in alcun modo correlato ai rumor della nuova IP in produzione su PlayStation 5.

Per il momento, dunque, non ci resta che aspettare per poter conoscere ulteriori informazioni sulla IP dalle tinte Action-RPG. Intanto, sempre sul fronte PlayStation, quest'ultimi rumor seguono a ruota le recenti indiscrezioni sull'arrivo di un nuovo modello di PlayStation 5 con il lettore disco rimovibile.