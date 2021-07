PlayStation Italia approda su Twitch: la prima diretta la prossima settimana

In attesa di scoprire se i rumor su di un nuovo evento di stampo PlayStation Experience vedrà effettivamente la luce o meno, i videogiocatori italiani apprendono di un nuovo strumento di comunicazione a marchio Sony.

Tramite il cinguettio che trovate direttamente in calce a questa news, la divisione italiana di PlayStation ha infatti annunciato ufficialmente di aver provveduto ad aprire un proprio Canale Twitch. Da questo momento, PlayStation Italia è dunque attiva sulla piattaforma streaming di proprietà di Amazon. Per ora, non sono stati offerti molti dettagli su quelle che saranno le attività del Canale, né la programmazione prevista.

Ad ogni modo, per saperne di più, non sarà necessario attendere molto. Come potete facilmente verificare dal Tweet, PlayStation Italia ha infatti già fissato la data per la sua prima diretta Twitch. La compagnia aprirà i cancelli virtuali del Canale il prossimo mercoledì 7 luglio, con una trasmissione che prenderà il via alle ore 18:00 del fuso orario nostrano. Mistero per ora su quello che sarà l'oggetto della live, che non è stato comunicato dalla divisione italiana di casa Sony.



Per saperne di più, non resta altro da fare che attendere eventuali comunicazioni, oppure sintonizzarsi direttamente sul Canale Twitch di PlayStation Italia la prossima settimana.