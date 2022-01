PlayStation Japan dà il benvenuto al 2022 con Bloodborne

Nonostante siano passati sette anni dalla sua uscita, Bloodborne è stato scelto da PlayStation Japan per dare il benvenuto al nuovo anno.

Nella giornata di ieri, quando mancavano poche ore dall'inizio del 2022, i responsabili social della divisione giapponese hanno pubblicato una breve clip di Bloodborne che mostra il rintocco di una campana, chiaro riferimento all'usanza del joya no kane diffusa nei templi buddisti giapponesi. Alla mezzanotte, i monaci suonano la campana 108 volte per favorire l'allontanamento dei 108 peccati della fede buddista.

Nient'altro, ma tanto è bastato per far emozionare i videogiocatori in perenne attesa del ritorno di Bloodborne, che non si è mai più fatto vedere, neppure con una versione rimasterizzata. In molti l'hanno interpretato come un indizio dell'arrivo di nuovi dettagli sul futuro di Bloodborne, ma non è detto che sia così. I responsabili social di PlayStation Japan hanno dimostrato di amare particolarmente il gioco di FromSoftware, e nel corso degli anni hanno pubblicato spesso e volentieri materiale proveniente da Yarnham senza mai anticipare alcunché. Come noi, anche loro amano Bloodborne.

Continuiamo in ogni caso a restare in vigile attesa di novità: chissà che i rumor di Bloodborne 2 per PS5 e del porting per PC non si trasformino in realtà nel corso di questo 2022 appena cominciato...