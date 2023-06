PlayStation: per Jim Ryan il cloud gaming sarà rilevante solo tra un paio d'anni

Continuano ad emergere nuovi dettagli dalla deposizione di Jim Ryan in tribunale per via della diatriba legale tra Microsoft e la Federal Trade Commision (FTC). Fra i numerosi argomenti trattati in aula troviamo anche il gaming in streaming.

Ecco di seguito le dichiarazioni del boss di Sony PlayStation di fronte al giudice:

"La tecnologia legata al cloud diventerà rilevante per quello che riguarda le modalità d'accesso degli utenti ai videogiochi tra il 2025 e il 2035. Stiamo effettuando ingenti investimenti nel cloud per non farci trovare impreparati quando questo sarà il modo principale per usufruire del medium."

A tal proposito, vi ricordiamo che proprio di recente si è iniziato a parlare della possibilità di giocare in streaming anche i titoli PlayStation 5. Almeno per il momento, tale feature sarà legata esclusivamente all'abbonamento a PlayStation Plus del tier più costoso, ma non è da escludere che in futuro, magari già dal 2025, possano arrivare abbonamenti separati come fu con il PS Now.

Ed è proprio del vecchio servizio che Ryan ha svelato il numero di abbonati: pare che PlayStation Now vantasse 3 milioni di abbonati mensili, numero forse troppo basso per giustificare la presenza di un abbonamento separato rispetto al Plus.