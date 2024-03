PlayStation e Kratos di God of War vi augurano buona festa del papà!

Il 19 marzo si celebra una delle figure più importanti della vostra vita: la festa del papà è qui per ricordare a tutti quanto i nostri padri hanno avuto un ruolo fondamentale nel renderci ciò che siamo oggi. E per l'amata ricorrenza non possono ovviamente mancare gli auguri di PlayStation.

Attraverso un post su Instagram la pagina PlayStation ufficiale festeggia il 19 marzo attraverso una gif ironica incentrata su una delle più famose ed amate figure paterne dell'universo videoludico di Sony: Kratos di God of War, che nella saga norrena ha conquistato i cuori di milioni di giocatori grazie al suo profondo e complesso rapporto con il figlio Atreus, divenuto sempre più grande e coinvolgente attraverso God of War 2018 prima e God of War Ragnarok poi.

Di amate figure paterne nel mondo PlayStation ne possiamo trovare altre ancora: basti pensare anche a Joel di The Last of Us, che dopo un iniziale rapporto conflittuale si lega ad Ellie instaurando con lei un potentissimo rapporto padre-figlia nonostante non ci sia alcuna parentela tra loro, segno di come certi legami vadano oltre ai discorsi di sangue.

Nella vita di tutti giorni forse sono stati proprio i nostri padri ad introdurci al mondo dei videogiochi, regalandoci da piccoli una PlayStation, una Xbox o un Game Boy, giocando assieme a noi dandoci preziosi consigli oppure aiutandoci a superare un scontro ostico o un salto difficile. Questa giornata è tutta per loro.

