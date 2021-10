PlayStation lancia Seize The Throne, partecipa e vinci PS5 e tanti altri premi

Sony lancia la nuova iniziative Seize The Throne dedicata alla community PlayStation. Organizzata come una vera e propria competizione globale, Seize The Throne richiede di completare una serie di obiettivi e missioni per avanzare nella classifica, in palio tanti premi per i più abili.

La prima cosa da fare è registrarsi con il proprio PS ID sul sito di PlayStation, le registrazioni resteranno aperte fino al 16 novembre, il contest è valido anche in Italia dunque potete già iscrivervi per partecipare.

Sono previste tre prove per il momento, la prima richiede di giocare con un qualsiasi gioco PS4 o PS5 raggiungendo determinati obiettivi, la seconda di utilizzare la funzione Share e la terza di guadagnare trofei per contribuire a raggiungere un determinato punteggio giornaliero. Di seguito la lista dei punti che è possibile ottenere completando le varie missioni:

Giocare a qualsiasi gioco 10

Giocare ad un gioco scelto da un secondo giocatore 15

Usare la funzione Share 5

Trofeo di Bronzo 5

Trofeo Argento 10

Trofeo Oro 20

Sbloccare cinque trofei in un singolo gioco 25

I giocatori che otterranno più punti potranno partecipare all'estrazione di premi come PlayStation 5, bundle di accessori e, sono previsti anche ricompense digitali come avatar e temi, maggiori dettagli nel post sul PlayStation Blog.

Nota Bene - Everyeye.it non è in alcun modo coinvolto nell'organizzazione del concorso, la notizia viene riportata unicamente per dovere di cronaca.