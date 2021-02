PlayStation è leader negli spot TV trasmessi in America a gennaio

Sony continua a investire per promuovere il brand PlayStation, dominando la classifica delle aziende che hanno speso più soldi in spot pubblicitari sui canali televisivi americani a gennaio.

Di fatto il brand PlayStation ha coperto il 77.5% delle "impression" di spazi pubblicitari sui canali televisivi americani a gennaio 2021, a testimonianza di quanto Sony stia investendo nella promozione di PS4 e PlayStation 5. Secondo i dati diffusi da iSpot ed elavorati da VentureBeat, in totale sono 15 le aziende che hanno fatto trasmettere 29 spot per 1.900 passaggi TV, generando oltre 398 milioni di visualizzazioni.

PlayStation come detto si aggiudica il 77.5% della torta con cinque pubblicità diverse trasmesse 183 volte per una spesa di 9.5 milioni di dollari, seguono Nordus e GameFly, con Jackbox Games e Nintendo subito dopo. In particolare Nintendo of America ha speso poco meno di 300.000 dollari per il passaggio di tre spot televisivi di Mario Kart 8 Deluxe, generando oltre 19 milioni di visualizzazioni.

Assente invece Microsoft, non sappiamo però se la compagnia non abbia trasmesso spot TV a gennaio o se questi non siano stati rilevati da iSpot. Non è la prima volta che Sony domina le classifiche degli spot TV più trasmesse in America, a novembre 2020 si era verificata una situazione analoga grazie al grande battage pubblicitario di PlayStation 5.