PlayStation licenzia 900 dipendenti, Sony chiude London Studio

Sony ha annunciato di aver licenziato circa 900 dipendenti della divisione PlayStation, una forza lavoro pari all'8% del totale della divisione Game & Network Services, che include le attività di PlayStation.

I licenziamenti non riguardano solamente i dipendenti negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, sottolinea Jim Ryan, in procinto di lasciare il suo ruolo in Sony. Sony London Studio è ufficialmente chiuso mentre Firesprite è stato ridimensionato, non è chiaro se l'esclusiva PS5 AAA dello studio sia ancora in sviluppo oppure no. Tagli al personale hanno poi colpito altre divisioni in America, territori europei e Giappone.

Jim Ryan ha poi diffuso una nota nella quale si dice estremamente dispiaciuto per questa situazione ma la compagnia sta cercando di capire da mesi come affrontare questo difficile periodo storico. Adesso è il momento di riorganizzare le proprie forze e ristrutturare parte delle operazioni per affrontare al meglio le sfide del futuro.

Sony continuerà a investire nei propri team interni, tutte le persone che hanno ricevuto la lettera di licenziamento verranno aiutate e supportate in base alle leggi locali così da essere inserite in altri rami aziendali se possibile.

Si tratta, sottolinea Ryan, di una decisione molto difficile da prendere, ma in questo momento probabilmente l'unica sensata per poter continuare ad operare superando il difficile periodo storico ed economico.