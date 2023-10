PlayStation licenzia, colpiti sopratutto i membri del team Visual Arts?

Sembra che nei giorni scorsi Sony abbia licenziato alcuni dipendenti di Visual Arts, studio interno di supporto che ha lavorato a numerosi progetti della compagnia. Il Senior Level Designer Daniel Bellemare è stato licenziato ma oltre a lui, anche altri membri del team hanno abbandonato la compagnia recentemente.

PlayStation Visual Arts è un team si supporto fondato nel lontano 2007 e che lavora insieme alle altre realtà di PlayStation Studios, tra i lavori più recenti troviamo The Last of Us Parte 1, uscito nel 2022 su PS5 e nel 2023 su PC.

Daniel Bellemere lavorava a San Diego ma non è chiaro se fosse impiegato in PlayStation Visual Arts o in Sony San Diego (autore della serie MLB The Show), certo è che nelle scorse ore altri dipendenti di PlayStation Visual Arts sono stati licenziati e/o hanno visto il proprio contratto scadere senza essere rinnovato, tra questi anche Matt Barney e l'artista Sean Teo, che su LinkedIn saluta e ringrazia i colleghi di Visual Arts.

Lo scorso mese di maggio PlayStation Visual Arts aveva subito dei tagli, a quanto pare lo studio stava lavorando con Naughty Dog ad un gioco AAA multiplayer, il progetto in questione potrebbe essere The Last of Us Factions, cancellato secondo alcuni rumor. E c'è chi teme anche altri licenziamenti in casa PlayStation, proseguendo con il trend negativo dei licenziamenti nel 2023: oltre 6.000 persone hanno perso il lavoro nell'industria dei videogiochi nel corso degli ultimi dieci mesi.