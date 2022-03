PlayStation licenzia i rappresentati e vira sul digitale, ecco la 'trasformazione globale'

Stando ad un report pubblicato da Axios, redazione sempre attenta alle questioni economiche e strategiche dell'industria videoludica, Sony PlayStation ha licenziato ben 90 dipendenti dai dipartimenti di vendita e marketing, facendo riferimento ad una nuova "trasformazione globale".

Il taglio del personale, che secondo un ex dipendente e dai documenti visionati da Axios non era stato annunciato, è entrato in vigore nel corso di questa settimana. Sony starebbe quindi ridimensionando e addirittura chiudendo il team di "merchandiser" degli Stati Uniti: tra le figure in forza al reparto ci sono anche i rappresentati, ovvero quelle persone incaricate di istruire il personale dei vari negozi fisici sui prodotti PlayStation. La società avrebbe intenzione di fare lo stesso anche per il reparto marketing per la vendita al dettaglio. In un momento storico che vede Sony PlayStation attraversare una crescita economica fiorente, il taglio del personale è stato attribuito dai suoi stessi vertici ad una "trasformazione globale" del mercato e delle operazioni commerciali dell'azienda.

Uno dei dipendenti colpiti dal licenziamento ha dichiarato di essere molto deluso del fatto che Sony non avesse informato i vari dipartimenti e non avesse cercato un diverso posizionamento per i lavoratori. La mossa del colosso videoludico suggerisce un cambio di strategia volto al marketing diretto verso il consumatore ed una riduzione dell'enfasi sui rivenditori e sulle vendite di giochi fisici. Nello stesso tempo infatti Sony ha aperto diverse posizioni lavorative per i ruoli di marketing legati alla vendita dei servizi in abbonamento e ha annunciato una rimodulazione dell'offerta, presentando il nuovo PlayStation Plus.