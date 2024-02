PlayStation e licenziamenti: Twisted Metal su PS5 è stato cancellato, stando a Schreier

Come parte della riorganizzazione che ha portato ai 900 licenziamenti dei PlayStation Studios, Sony ha deciso di cancellare lo sviluppo di diversi videogiochi non ancora annunciati: tra questi ci sarebbe anche il rumoreggiato Twisted Metal per PS5, stando all'ultimo report di Bloomberg.

Il noto giornalista Jason Schreier riporta infatti le dichiarazioni rese da alcune 'gole profonde' interne a Sony, stando alle quali i dirigenti dei PlayStation Studios avrebbero deciso di bloccare definitivamente lo sviluppo di un videogioco live service di Twisted Metal destinato ad approdare su PlayStation 5.

Il titolo in questione, stando a quanto trapelato, sarebbe stato affidato al team Firesprite, uno dei tanti interessati dal pesante taglio al personale operato da Sony per le sussidiarie dei PlayStation Studios. La cancellazione del GaaS di Twisted Metal per PS5 emerso nei leak rimbalzati in rete nel corso degli ultimi mesi, ad ogni modo, sarebbe giunta ancor prima dell'approvazione 'ufficiale' del progetto da parte dei vertici di Sony, di conseguenza il titolo si sarebbe trovato in una fase di sviluppo preliminare.

In attesa di un chiarimento da parte di Sony, vi ricordiamo che per effetto della riorganizzazione dei PS Studios Hermen Hulst ha preannunciato un cambio di strategia per i futuri tripla A di PlayStation.