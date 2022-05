PlayStation London Studio e l'esclusiva PS5: sarà un live service a tema fantasy

I fan più attenti del mondo PlayStation hanno avvistato nel corso delle ultime ore un annuncio di lavoro molto interessante legato a PlayStation London Studio, uno dei tanti team di Sony al lavoro sui prossimi progetti.

L'annuncio di lavoro, attraverso il quale il team prova a reclutare un Narrative Design Lead, è estremamente interessante per via del suo contenuto. Dando un'occhiata alla descrizione del ruolo, possiamo infatti apprendere numerose informazioni in merito al progetto attualmente in lavorazione presso gli studi della software house.

Il titolo in questione è un'esclusiva PlayStation 5 con focus sulla componente online e strutturato per ricevere costantemente nuovi contenuti, dal momento che sarà un live service. Per quello che riguarda il setting, si tratterà di un gioco a tema fantasy in cui la magia ricoprirà un ruolo fondamentale. Non è finita qui, perché dall'annuncio di lavoro è emerso anche che il gioco includerà una campagna pensata per introdurre il mondo di gioco e i personaggi ai giocatori, per poi espandere tale storia con ulteriori contenuti da pubblicare in un secondo momento. Si parla inoltre della presenza di attività secondarie e di lore contenente spunti a sufficienza da creare espansioni per anni.

Si tratta di una premessa molto interessante che conferma ancora una volta l'interesse di Sony nei confronti dei game as a service, tipologia di gioco che diversi team facenti parte dei PlayStation Studios stanno sviluppando.

A proposito dei prossimi giochi Sony, sapevate che Hermen Hulst ha visto il prossimo gioco di Naughty Dog?