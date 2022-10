PlayStation Malaysia, il 'tuttofare' di casa Sony si presenta: ecco a cosa lavora il team

Mentre Haven Studios e Mark Cerny lavorano a stretto contatto, i team di sviluppo di casa Sony percorrono ognuno la propria strada, su sentieri che spesso sono però destinati a intrecciarsi.

Tra gli incontri apparentemente più frequenti in questa cornice, sembra esservi PlayStation Malaysia. Fondato nel 2020, questo team misterioso ha da poco rivelato il fulcro delle sue attività. In occasione dell'evento Level Up KL svoltosi presso la capitale di Kuala Lumpur, il responsabile della software house, Hasnul Hadi Samsudin, ha infatti raccontato alcuni dietro le quinte delle proprie attività.

Scopriamo così che PlayStation Malaysia è stata incaricata di offrire supporto alle restanti software house parte dei PlayStation Studios. Dalla sua fondazione ad oggi, dunque, il team Sony ha lavorato tanto a The Last of Us: Parte I quanto a MLB: The Show 2022. Al momento, lo studio conta su di un gruppo di 77 dipendenti, che lavorano a stretto contatto con il dipartimento di Creative Arts di PlayStation, con sede a San Diego. Tra i compiti del team di Kuala Lumpur, troviamo la creazione di modelli, la realizzazione di asset o la registrazione di sessioni di motion capture.



Per il momento, PlayStation Malaysia non sembra dunque essere destinata a proporre al pubblico una produzione inedita per PlayStation 4 o PlayStation 5, ma ad accelerare le attività dei propri colleghi. Questi ultimi, tra l'altro, sembrano essere parecchio impegnati con nuovi giochi Sony sviluppati in Decima Engine.