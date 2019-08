Un Playstation Meeting a febbraio 2020 presenterà PS5 e Ghost of Tsushima?

Pur avendo offerto ormai da diverso tempo i primi dettagli sulle caratteristiche tecniche di Playstation 5, Sony non ha ancora comunicato le tempistiche relative al lancio della console.

Un rumor diffusosi nel corso della mattinata sembra tuttavia offrire dettagli su quella che sarà la campagna promozionale legata alla nuova home console. Sia sulle pagine di NeoGaf sia da quelle di 4Chan hanno trovato spazio alcune presunte informazioni su di un evento fissato per i primi mesi del prossimo anno. In particolare si parla di un Playstation Meeting, la cui data di svolgimento sarebbe attualmente stata fissata per il prossimo 12 febbraio 2020. La scaletta dell'evento non sarebbe ancora stata definita nei minimi dettagli, ma, dichiara la fonte, sarebbero da poco iniziate le procedure per il coinvolgimento di grandi attori dell'industria: si fa in particolare riferimento alla spedizione di inviti a Square Enix, EA, Ubisoft ed Activision. Durante il Playstation Meeting, dovrebbe essere finalmente presentata al mondo Playstation 5.



La fonte del rumor, che dichiara di aver ricevuto le informazioni da un ex senior marketing manager di di Sony Playstation (tramite un'email destinata ai general marketing manager della Compagnia), no si ferma qui: si afferma infatti che durante l'evento sarà anche mostrato l'attesto Ghost of Tsushima. Lo sviluppo, pur procedendo bene, sarebbe stato rallentato da un grande sforzo su frame rate e texture, volto a favorire gli upgrade tecnici che Playstation 5 sarà in grado di fornire.



Ad ora, ovviamente, vi invitiamo a ricordare che non sussistono conferme ufficiali in merito a quanto riportato. Per verificare se quanto riportato dai rumor, tra cui figura anche un nuovo State of Play a novembre, non resta dunque altro da fare che attendere comunicazioni sa parte di Sony!