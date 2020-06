PlayStation multata in Australia, ecco i motivi della sanzione

La divisione europea di Sony PlayStation è stata sanzionata dalla Australian Competition And Consumer Commission (ACCC) per presunte pratiche commerciali scorrette adottate in Australia e per questo l'azienda è stata sanzionata con una multa da 3.5 milioni di dollari.

Secondo le leggi del paese qualsiasi consumatore ha pieno diritto di restituire un prodotto non di suo gradimento anche oltre i 14 giorni normalmente previsti e sopratutto questo obbligo riguarda anche gli acquisti digitali, mentre Sony non permette di ricevere rimborsi per i download effettuati dal PlayStation Store.

La commissione australiana ha valutato questo comportamento come non regolare affermando che il metodo adottato "viola i diritti dei consumatori, i quali devono essere tutelati anche dopo l'acquisto di un prodotto digitale e certamente anche dopo i 14 giorni previsti dalla legge. Coloro che comprano prodotti in formato digitale devono godere delle stesse tutele di chi acquista nei negozi fisici."

Altre accuse vertono sul fatto che l'azienda abbia rimborsato alcuni clienti con credito da utilizzare sul PlayStation Store mentre le leggi australiane prevedono che il rimborso venga effettuato con lo stesso metodo utilizzato per il pagamento. Al momento non è chiaro se PlayStation Europe farà ricorso, restiamo in attesa di eventuali dichiarazioni da parte dell'azienda.