PlayStation: Naughty Dog e il nuovo team Sony lavorano su una 'serie molto amata'

Negli scorsi giorni è stato rivelato che Sony sta creando un nuovo team PlayStation che vedrebbe coinvolti anche Naughty Dog e Visual Arts Group, quest'ultimo noto per aver dato il proprio contributo per lo sviluppo di The Last of Us Parte I.

Dettagli su questo progetto erano emersi da un annuncio di lavoro diffuso dallo stesso colosso nipponico, alla ricerca di un Senior Designer. Arrivano adesso ulteriori dettagli da un'altra offerta di lavoro rsempre firmata Sony Interactive Entertainment e sempre collegata al nuovo studio PlayStation che avrebbe sede a San Diego, in California, e sarebbe alla ricerca di un Game Design Intern. Dal testo emerge come il nuovo team "sta attualmente sviluppando con Naughty Dog un eccitante nuovo progetto basato su un franchise molto amato".

Nessun indizio chiaramente su quale sia la serie al centro di questo gioco, che in ogni caso si tratterà di un brand già noto e non di un'IP inedita. Considerato anche il coinvolgimento di Visual Arts oltre ai "cagnacci" in questo nuovo studio, viene spontaneo pensare al remake scartato di Uncharted Drake's Fortune: secondo il vecchio report di Jason Schreier, infatti, Visual Arts aveva proposto un rifacimento in chiave moderna della prima avventura di Nathan Drake, ma l'idea venne subito scartata da Sony in quanto ritenuta fin troppo costosa da realizzare.

Difficile dire se ci sia stato un ripensamento e si tratti dunque del remake del primo Uncharted, o invece un progetto del tutto diverso. Non resta che aspettare aggiornamenti concreti da Sony nel prossimo futuro.