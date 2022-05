PlayStation Network in arrivo su PC? Un annuncio di lavoro scatena il rumor

Un recente annuncio di lavoro pubblicato da Sony Interactive Entertainment farebbe pensare alla volontà da parte della compagnia di portare la piattaforma PlayStation Network (PSN) anche su PC, probabilmente con integrazione dei Trofei e di tutte le funzionalità dell'ecosistema PlayStation.

L'azienda è alla ricerca di un Product Manager per la divisione "PC Game Experiences", questa figura si occuperà di coordinare lo sviluppo e la produzione di esperienze PlayStation su PC, inoltre dovrà occuparsi di gestire i kit di sviluppo e "le applicazioni client, oltre all'integrazione della piattaforma di rete PlayStation PSN", ed è proprio quest'ultima la parte più interessante dell'offerta di lavoro.

Chiaramente è presto per trarre conclusioni ma a giudicare dalla descrizione sembra proprio che Sony sia interessata a proporre un proprio client di gioco per PC, probabilmente per evitare di continuare a dipendere da marketplace come Steam ed Epic Games Store.

Vendere i giochi sul proprio Launcher (così come hanno fatto Rockstar Games o Bethesda) permetterebbe a Sony di massimizzare i profitti per ogni gioco venduto su PC e probabilmente anche di integrare i Trofei nei giochi per Windows, espandendo così l'ecosistema PlayStation anche su PC, Mac e magari piattaforme mobile. Non è un mistero che Sony sia sempre più attratta dal mondo dl gaming su PC, visto come uno dei punti chiavi per espandere il brand PlayStation.