PlayStation Network: il cambio dell'ID potrebbe arrivare molto presto

Alcuni utenti particolarmente attenti hanno letto l'intero documento relativo alle nuove politiche Sony legati agli acquisti effettuati sul PlayStation Store e, a quanto pare, vi sono alcuni riferimenti al cambio dell'ID del PlayStation Network.

I rimborsi possono infatti essere richiesti esclusivamente per i titoli acquistati o preordinati e per i servizi quali il PS Plus, il PS Now, PS Music e Spotify Premium. Nella parte finale del documento viene esplicitamente dichiarato che chiunque paghi la cifra richiesta per effettuare il cambio del proprio nickname non avrà l'opportunità di tornare indietro. La presenza di questo dettaglio potrebbe quindi suggerire che la tanto richiesta funzionalità sia in dirittura d'arrivo, magari proprio con il prossimo aggiornamento del firmware di PlayStation 4.

Vi ricordiamo che alcuni fortunati utenti hanno già avuto la possibilità di testare una versione beta della funzionalità del cambio ID negli scorsi mesi e, in alcuni casi, sono stati riscontrati dei piccoli problemi di compatibilità con vecchi titoli PS3 e PS4. Sulle nostre pagine trovate inoltre una guida dettagliata su come chiedere il rimborso di un acquisto effettuato sullo store digitale Sony.