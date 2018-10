PlayStation Network: il cambio ID sarebbe stato preso in considerazione già nel 2006?

Come sappiamo, Sony ha annunciato che presto sarà possibile cambiare il proprio ID PlayStation Network, tuttavia secondo alcune rivelazioni sembra che questa opzione fosse stata presa in considerazione già nel lontano 2006...

A rivelarlo è Anthony Vaccaro, artista che ha collaborato con Naughty Dog per Uncharted 3, Uncharted 4 e The Last Of Us Part 1 e 2: "Mia mamma era Senior Database Administrator all'epoca e aiutò Sony a costruire il PlayStation Network e pochi mesi dopo il lancio della piattaforma testò un codice per modificare il proprio nickname. La dirigenza però non lo ritenne importante e accantonò tutto... fino ad oggi, ben dodici anni dopo."

Una testimonianza interessante, non trovate? Ricordiamo che il cambio ID sul PlayStation Network arriverà a novembre in Beta e dai primi mesi del 2019 sarà disponibile per tutti, durante la fase di Anteprima il primo cambio nome sarà gratuito mentre i successivi costeranno 9.99 euro (4.99 euro per gli abbonati Plus) con la possibilità di ripristinare il vecchio nickname senza costi.