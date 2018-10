PlayStation Network: cambio ID al via in beta da novembre, è ufficiale

Con un messaggio pubblicato sul PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che presto lancerà in beta la nuova funzionalità per il cambio dell'ID sul PlayStation Network come parte del PlayStation Preview Program.

"Durante l’anteprima, sarete in grado di cambiare il vostro ID online tutte le volte che vorrete. La prima modifica è gratuita mentre le modifiche successive avranno un costo di € 9,99. Per i membri di PlayStation Plus, dopo la prima modifica il costo sarà di € 4,99. Le modifiche all’ID online possono essere effettuate tramite il menu Impostazioni o la pagina Profilo della vostra PS4."



"Quando cambierete il vostro ID online, avrete la possibilità di visualizzare il vostro ID precedente con il vostro nuovo ID, in modo che i vostri amici possano riconoscerti. Una volta che si decide di visualizzare il vecchio ID (o di non visualizzarlo), non sarà possibile modificarlo dopo aver completato la procedura di modifica dell’ID online." Sony afferma inoltre che questa funzione "è compatibile con i giochi PS4 originariamente pubblicati dopo il 1 aprile 2018 e una grande maggioranza dei giochi PS4 più giocati che sono stati rilasciati prima di questa data. Tuttavia, si noti che non tutti i giochi e le applicazioni per i sistemi PS4, PS3 e PS Vita sono garantiti per supportare la modifica dell’ID online, e gli utenti potrebbero occasionalmente riscontrare problemi o errori in determinati giochi."

In caso di problemi dopo il cambio ID sarà possibile ripristinare il vecchio nickname gratuitamente in qualsiasi momento. Al termine della fase di test verrà diffuso un elenco dei giochi pubblicati prima del primo aprile 2018 compatibili. La fase di prova partirà a novembre mentre l'attivazione per tutti è prevista per i primi mesi del 2019.