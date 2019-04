PlayStation Network: ecco come cambiare la data di nascita

Il PlayStation Network è stato lanciato ufficialmente nell'ormai lontano novembre 2006 e molti giocatori, alle prime armi e inesperti con le meccaniche di creazione di un nuovo account, potrebbero aver inserito una data di nascita errata.

A differenza di altri servizi, sul PSN è a dir poco fondamentale aver registrato sul proprio profilo la data di nascita corretta poiché, in caso di problemi di sicurezza, questo parametro può essere utilizzato dall'assistenza per recuperare l'account o verificare che siate voi i legittimi proprietari del profilo. Se siete quindi tra gli utenti che hanno erroneamente inserito una data non corretta, vi invitiamo a correre ai ripari il prima possibile. Prima di continuare con l'elenco dei passaggi da seguire, va precisato che tale procedimento può essere eseguito una sola volta, quindi fate molta attenzione.

La prima cosa da fare è visitare il sito Sony Mobile, grazie al quale è possibile gestire tutti i dispositivi prodotti dal colosso dell'elettronica. Nella schermata di login inserite nel campo email l'indirizzo di posta elettronica associato al vostro account PlayStation Network. Se l'indirizzo inserito è corretto, vi apparirà subito una seconda schermata nella quale immettere la vostra password e, se avete abilitato la verifica in 2 passaggi, dovrete inserire il codice ricevuto via SMS in una terza schermata.

Una volta effettuato l'accesso al vostro profilo vi ritroverete di fronte ad una pagina nella quale vi sarà chiesto di inserire una data di nascita per utilizzare i servizi Sony Entertainment Network. Facendo molta attenzione, inserite quindi la vostra data di nascita corretta, che andrà così a rimpiazzare quella precedente.

Vi ricordiamo inoltre che nelle ultime ore è stata abilitata la possibilità di cambiare il ID PSN e la prima modifica del nickname è gratuita per tutti gli utenti. Sulle nostre pagine trovate una guida su come cambiare ID PlayStation Network, il quale potrebbe comportare la perdita di salvataggi o progressi legati ai trofei. Sony ha anche pubblicato un lungo elenco con tutti i giochi incompatibili dopo il cambio del vostro nickname.