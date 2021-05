PlayStation Network: come disattivare la verifica in due passaggi

L'account PlayStation Network è fondamentale per godere al massimo di tutte le possibilità offerte da una console PS4 o PS5: serve per giocare in multiplayer, navigare, inviare e accettare richieste di amicizia e fare acquisti. Inoltre, è utilizzabile anche sugli altri dispositivi in modo da rimanere sempre in contatto col mondo PlayStation.

È molto importante, dunque, mantenere protetto l'account PSN non solo tramite una password ma anche grazie alla cosiddetta verifica in due passaggi dell'identità di chi sta effettuando l'accesso. Questo metodo consiste nell'inserire, in fase d'accesso, oltre alle normali credenziali (cioè password e ID) anche un codice di verifica inviato tramite SMS al numero di cellulare associato all'account durante la sua creazione. Questo codice rimane valido soltanto per 10 minuti, rendendo necessario il rinvio dello stesso dalla schermata di accesso.

Normalmente, gli account mantengono l'accesso e non è quindi necessario usare sempre la verifica in due passaggi. Tuttavia ci sono alcuni casi in cui potrebbe esservi richiesto, che elenchiamo di seguito:

State effettuando l'accesso per la prima volta da quando avete attivato la Verifica in due passaggi

Vi siete disconnessi manualmente da PlayStation Network e volete riconnettervi

Avete reimpostato la password del vostro account

Avete modificato il vostro ID di accesso (indirizzo e-mail)

Se non ritenete necessaria questa ulteriore misura di sicurezza, ecco cosa dovete fare per disattivare la verifica in due passaggi del PSN: da un Browser web, accedete alla pagina di Gestione account e selezionate Sicurezza > Modifica accanto a Verifica in 2 passaggi > Disattiva. Dalla vostra PlayStation, andate su Impostazioni > Utenti e account > Sicurezza > Verifica in 2 passaggi > Stato - Non attiva.