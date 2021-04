PlayStation Network down: problemi di connessione su PS4 e PS5

A quanto pare i server del PlayStation Network sono in difficoltà da qualche minuto a questa parte. La situazione è stata segnalata inizialmente da alcuni utenti su ResetEra, ma visitando le pagine ufficiale di Sony viene confermato come il servizio stia soffrendo di alcuni malfunzionamenti.

I possessori di console PS5, PS4, PS Vita e PS3 stanno avendo problemi ad effettuare log-in, collegarsi ai servizi online dei propri giochi preferiti, scaricare contenuti digitali ed accedere allo store PlayStation. Il tutto viene confermato sul sito del PSN, dove vengono segnalate problematiche per tutte le aree comprese comprese dalla piattaforma online: Gestione account, Giochi e Social, PlayStation Now, PlayStation Video, e PlayStation Store.

"Piattaforme interessate: PS Vita, PS3, PS4, PS5, Web; Servizi interessati: Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza", questo il messaggio presente sotto la scheda relativa a Giochi e Social apparso alle ore 23:41 del 27 aprile.

Non resta insomma che attendere che Sony fornisca un comunicato in merito, con i team interni che saranno sicuramente già all'opera per riuscire a risolvere nel più breve tempo possibile. Noi torneremo ad aggiornarvi non appena il servizio sarà tornato alla normalità. Anche voi state avendo problemi a connettervi al PlayStatation Network?