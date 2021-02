PlayStation Network Down: problemi di connessione su PS5 e PS4 nella notte

La scorsa notte si sono verificati dei seri problemi ai server del PlayStation Network, che hanno impedito a molti giocatori di accedere alla componente multiplayer dei propri titoli preferiti e alle funzionalità social su tutte le console di Sony: PlayStation 4, PlayStation 5, PS3 e PS Vita.

Stando a quanto è possibile vedere su DownDetector, i primi problemi si sono verificati nella serata di ieri, mentre il primo picco delle segnalazioni è stato registrato intorno alla mezzanotte. I problemi di connessione hanno perdurato per gran parte della nottata, e solo nella prima mattinata il numero della segnalazioni ha cominciato a ridursi.

Da una rapida occhiata sulla pagina PlayStation Status si evince che i problemi non sono ancora stati del tutto risolti. Nel momento in cui vi scriviamo, le funzionalità gaming e social sono ancora evidenziate in rosso e accompagnate dal seguente messaggio di avvertimento: "Piattaforme interessate: PS Vita, PS3, PS4, PS5. Servizi interessati: potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza". L'ultimo aggiornamento, in ogni caso, risale alle ore 00:33, quindi è possibile che nel frattempo la situazione sia migliorato. A voi come sta andando? Aspettiamo le vostre segnalazioni nella sezione dei commenti.