PlayStation Network down: problemi con le funzionalità online su PS5 e PS4

Sembra proprio che il PlayStation Network sia attualmente down, con l'infrastruttura di Sony che non permette, tra le varie cose, di giocare online su console PS5, PS4, PS Vita e PlayStation 3.

I problemi sembrano interessare il PS Network in tutti i suoi aspetti, e potreste dunque incappare in alcuni problemi anche utilizzando la piattaforma di gaming in streaming di Sony, il PlayStation Now, o nel tentativo di esplorare i contenuti del PlayStation Store o di PlayStation Video. In particolare, per quanto riguarda la sezione "Giochi e Social", leggiamo così sulle pagine ufficiali del servizio: "Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza". L'inizio dei problemi risale a più di un'ora fa, ma i team di Sony sono insomma al lavoro per cercare di ripristinare le funzionalità del PlayStation Network nel più breve tempo possibile.

Tra le segnalazioni dei giocatori, scopriamo inoltre che diversi di questi non riescono neppure ad avviare un titolo in formato digitale, dal momento che la console in questione non riesce a connettersi ad Internet e a verificare correttamente le licenze. La situazione è in divenire e non mancheremo di avvisarvi non appena ci saranno aggiornamenti da parte di Sony. Voi avete riscontrato problemi in queste ultime ore con il PS Network?