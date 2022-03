PlayStation Network down su PS5 e PS4? Centinaia di segnalazioni nelle ultime ore

Sembra ci siano alcuni problemi al PlayStation Network in questo momento: come riportato da Downdetector, nelle ultime ore numerosi utenti hanno segnalato problemi al servizio di Sony, sebbene non sia chiaro da cosa possano effettivamente dipendere.

Fatto sta che centinaia di giocatori italiani non riescono ad accedere al PSN, con un picco avvenuto intorno alle 11.30 del mattino del 22 marzo 2022. Nei minuti successivi la situazione è lievemente migliorata mantenendosi comunque su livelli piuttosto critici. Non è chiaro se l'inconveniente è legato ai provider Internet o se invece riguarda un problema interno di Sony, in ogni caso bisogna per il momento portare pazienza ed aspettare che la situazioni ritorni alla normalità il prima possibile.

Si tratta comunque di un problema che può far storcere non poco il naso ai giocatori, soprattutto alla luce di quanto accaduto negli scorsi giorni con Gran Turismo 7. Come sappiamo, infatti, Gran Turismo 7 è tornato online dopo 30 ore di inattività a causa di grossi problemi ai server dopo la pubblicazione della patch 1.07, che hanno costretto Polyphony Digital ad allungare notevolmente i tempi di manutenzione.

Aspettando che il PSN in Italia torni a funzionare correttamente per tutti, iniziano a diffondersi rumor sull'uscita di PlayStation 5 PRO, con possibile debutto tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024.