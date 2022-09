PlayStation Network Down su PS5 e PS4: si moltiplicano le segnalazioni

Mentre vi scriviamo, in rete si stanno moltiplicando le segnalazioni dei giocatori secondo i quali il PlayStation Network sarebbe down su PS5 e PlayStation 4.

Dando un'occhiata su DownDetector, abbiamo notato che le prime segnalazioni di disservizi sono state registrate alle 7:00 di mattina di oggi 10 settembre e non sembrano dare segnali di arresto. Sony, dal canto suo, ha confermato ufficialmente di essere al corrente della difficoltà dei giocatori alle ore 08:00: stando alla pagina di stato di PlayStation, si stanno verificando dei problemi in tutte le sezioni del network di Sony (Gestione Account, Giochi e Social, PlayStation Vide e PlayStation Store) e su tutte le piattaforme e console della casa (PS Vita, PlayStation 3, PS4, PS5 e Web). Un messaggio di avvertimento recita: "Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza".

Al momento non sono note le cause dei disservizi, che sembrano essere davvero consistenti. Continueremo a monitorare la situazione con lo scopo di tenervi aggiornati. Nel frattempo, fateci sapere se state riscontrando anche voi delle criticità approfittando della sezione commenti in basso.