PlayStation Network down: segnalati problemi di rete ed errori nel login su PS4 e PS5

Nella pomeriggio di oggi 15 dicembre, si moltiplicano i messaggi online di chi segnala problemi di rete ed errori nel login ai servizi del PlayStation Network su PS4 e PS5. I malfunzionamenti del PSN sembrano coinvolgere anche il PlayStation Store e, con esso, le funzioni di sincronizzazione al proprio account.

Nel momento in cui scriviamo, la pagina dello Status dei Servizi del PlayStation Network segnala che tutte le funzionalità continuano a operare normalmente, ma basta fare un rapido giro sui social per accorgersi che il problema sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di utenti, estendendosi ad altre realtà online come Twitch, Hulu e Amazon.

Gli errori riscontrati nell'accesso e nella fruzione dei servizi e delle applicazioni sembra riguardare anche diversi videogiochi come Halo Infinite, League of Legends, Apex Legends, Valorant e Clash Royale, di conseguenza non dovrebbe essere un problema legato solo ed esclusivamente al PlayStation Network.

Come di consueto, vi terremo aggiornati sugli interventi risolutivi e sui tempi richiesti dai tecnici delle singole aziende coinvolte in questo down generalizzato della rete per riportare online i server del PlayStation Network e degli altri servizi coinvolti.