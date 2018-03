PlayStation Network: manutenzione programmata prevista il 6 e 7 marzo

ha annunciato due operazioni di manutenzione delquesta settimana, che coinvolgeranno la piattaforma nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 marzo.

Nello specifico, le due manutenzioni sono previste per il 6 marzo e per il 7 marzo dalle 02:30 alle 09:30 del mattino di entrambi i giorni, ora italiana. Sony fa sapere che "durante la manutenzione, le leaderboard potrebbero non funzionare correttamente. Il gioco online e il PlayStation Store resteranno invece accessibili durante il periodo di manutenzione."

E' probabile che Sony si aspetti un massiccio aumento degli utenti attivi sul PSN in contemporanea con la pubblicazione dei giochi PlayStation Plus di marzo, disponibili da domani, la line-up in questione include titoli come Bloodborne, Ratchet & Clank e Mighty No 9.