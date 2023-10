PlayStation Network offline nella notte, cosa è successo? Ora funziona tutto

Nella notte tra l'11 e il 12 ottobre, PlayStation Network è andato offline per un breve periodo, di fatto giocare online su PS4 e PS5 risultava impossibile, così come accedere ad altri servizi del network. Il malfunzionamento non è durato a lungo ma ha causato una raffica di segnalazioni sui social.

DownDetector è stato preso d'assalto così come X (ex Twitter), Reddit, forum e altre piattaforme social, inizialmente la pagina di stato del PlayStation Network non riportava alcun problema salvo poi aggiornarsi indicando problematiche in alcune aree dell'infrastruttura online.

Nel momento in cui scriviamo, viene reso noto che "Tutti i servizi funzionano correttamente" e non ci sono problemi per quanto riguarda la gestione dell'account, il gioco online e le funzionalità social, gli acquisti da PlayStation Store e PlayStation Video.

Non è chiaro cosa sia successo, se un semplice malfunzionamento o magari gli effetti di una manutenzione programmata o imprevista, in questi casi si pensa subito ad una possibile intrusione da parte di terzi ma potete stare tranquilli perché sono trascorse alcune ore dal down notturno e Sony non ha diffuso comunicati stampa in merito a possibili attacchi.

In ogni caso, ribadiamo, al momento tutto funziona regolarmente e non si registrano disservizi o problemi al PSN.