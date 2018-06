PlayStation Network offline: problemi per il PSN Sony

Nel momento in cui scriviamo, si stanno verificando problemi di accesso al PlayStation Network: controllando la pagina di stato del servizio, scopriamo che "Potrebbero riscontrarsi difficoltà durante l’avvio di giochi, applicazioni o funzionalità online".

Sony è a conoscenza del problema e i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento dell'infrastruttura. Le problematiche maggiori sembrano riguardare il login ma anche l'accesso al PlayStation Network, l'avvio di alcuni giochi e servizi non meglio specificati.

La pagina di stato del PSN verrà aggiornata non appena la situazione tornerà alla normalità, restate sintonizzati su Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti e per scoprire quando il PlayStation Network tornerà online. Qualcuno di voi ha riscontrato problemi con il PSN mercoledì 6 giugno dalle 20:00?