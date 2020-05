PlayStation Network, problemi con download e accesso ai giochi: emergono segnalazioni

Il noto forum Reddit ha accolto nelle ultime ore diverse segnalazioni legati ad episodi di malfunzionamento dei servizi offerti da PlayStation Network su PlayStation 4.

In particolare, si riferisce di problemi relativi all'accesso a giochi già presenti nella propria libreria, alla procedura di download di nuovi giochi da PlayStation Store o all'accesso all'insieme di funzionalità messe a disposizione dalla sottoscrizione a PlayStation Plus o al servizio di gioco in streaming di PlayStation Now. In particolare, i giocatori PlayStation 4 attivi su Reddit segnalano l'insorgere di una problematica relativa allo sfruttamento ed utilizzo delle licenze digitali. Quest'ultima viene identificata dal sistema con molteplici codici di errore, tra i quali vengono in particolar modo segnalate le due seguenti sigle:

CE-42738-4 ;

; CE-42739-5;

Al momento, le segnalazioni provengono da differenti aree geografiche, tra le quali, fortunatamente, non sembra però essere inclusa l'Italia. Per ogni dubbio, gli utenti PlayStation 4 che dovessero riscontrare delle difficoltà possono ad ogni modo consultare la pagina dedicata allo status del PlayStation Network. Quest'ultima dovrebbe infatti segnalare con prontezza l'eventuale coinvolgimento della penisola nei problemi segnalati dai Redditer attivi sul noto forum.



Nel momento in cui scriviamo, non sembrano essere disponibili ulteriori dettagli o informazioni in merito a tali problematiche connesse a PlayStation Network.