Ricariche PlayStation Store da 50€ e 100€ con il 10% di sconto su Amazon!

Siete dei giocatori PlayStation e vi piace fare acquisti in digitale? Abbiamo una buona notizia per voi. Amazon ha lanciato una nuova e imperdibile promozione sulle PlayStation Network Card da 50 euro e 100 euro, che per un periodo limitato possono essere acquistate con un interessante sconto del 10%!

Ciò significa potete fare una ricarica da 50 euro sul PlayStation Store a soli 45 euro, oppure una ricarica da 100 euro sborsando solamente 90 euro. Una volta effettuato l'acquisto su Amazon, il codice da 12 cifre vi verrà consegnato in formato digitale (potrete trovarlo all'interno della sezione La mia libreria Giochi), pronto per essere convertito in fondi liberamente spendibili per qualsiasi transazione sul PlayStation Store. Potete procedere all'acquisto recandovi ai seguenti link:

L'offerta è a tempo limitato, ma purtroppo Amazon non ha indicato una data di scadenza precisa. Il nostro consiglio, se siete interessati, è quello di approfittarne il prima possibile. Si tratta di un'offerta indubbiamente vantaggiosa per chi possiede una PlayStation 4 e intende aggiungere dei fondi al proprio portafoglio digitale del PS Store.