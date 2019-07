PlayStation Network PSN: come attivare la verifica in due passaggi su PS4

Attivando la verifica in 2 passaggi sul PlayStation Network aggiungerete un ulteriore livello di sicurezza al vostro account, proteggendo la vostra password e i vostri dati. Nella seguente mini-guida vi spieghiamo come abilitare questa funzione sulla vostra PS4.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per attivare e utilizzare la verifica in 2 passaggi del PlayStation Network su PS4.

Come funziona la verifica in 2 passaggi

Quando immettete ID di accesso e password da computer, dispositivo mobile o tablet o dalla vostra PlayStation 4, vi verrà inviato al cellulare un codice di verifica univoco per fare in modo che soltanto voi possiate accedere.

Nello specifico, quando eseguite l'accesso a un sistema PS4 con la verifica in 2 passaggi attivata, ti verrà chiesto di:

Inserire password e ID di accesso (indirizzo e-mail) dell'account.

Inserire il codice di verifica inviato al numero di cellulare associato all'account.

Il codice di verifica è valido per i 10 minuti successivi al tentativo di accesso. Se il codice è scaduto, selezionate [Reinvia codice] dalla schermata di accesso per ottenere un nuovo codice.

Come attivare la verifica in 2 passaggi su PS4

Per attivare la verifica in 2 passaggi su PS4 vi basta effettuare le seguenti operazioni:

Andate su [Impostazioni] -> [Gestione account] -> [Informazioni sull'account] -> [Sicurezza] -> [Verifica in 2 passaggi] -> [Configura ora].

Inserite il vostro numero di telefono e selezionate [Aggiungi].

Riceverete un codice di verifica via SMS. Inserite il codice nella sezione di verifica di PS4 per autorizzare il vostro telefono. Selezionate [Attiva] per abilitare la verifica in 2 passaggi.

Registrate i vostri codici di backup andando su [Impostazioni] -> [Gestione account] -> [Informazioni sull'account] -> [Sicurezza] -> [Verifica in 2 passaggi] -> [Codici di backup].

Come disattivare la verifica in 2 passaggi su PS4

Se cambiate idea e volete disattivare la verifica in 2 passaggi su PS4, potete farlo con la seguente procedura:

Andate su [Impostazioni] -> [Gestione account] -> [Informazioni sull'account] -> [Sicurezza] -> [Verifica in due passaggi] -> [Stato - Non attiva].

Quando verrà usata la verifica in 2 passaggi

Quando si azionerà il meccanismo della verifica in 2 passaggi? Di solito gli account mantengono l'accesso, ma vi verrà inviato un codice di verifica nei seguenti casi:

Se state effettuando l'accesso per la prima volta da quando avete attivato la verifica in 2 passaggi.

Se vi siete disconnessi manualmente dalla vostra PS4 e volete riconnettervi.

Se resettate la password del vostro account.

Se modificate il vostro ID di accesso.

Dove trovare i codici di backup se non si ha più accesso al cellulare

Se non avete più accesso al vostro numero di cellulare abilitato alla verifica in 2 passaggi, un codice di backup vi consentirà comunque di accedere al vostro account. Senza questi codici, dovrete verificare la vostra identità per recuperare l'account.

Andate su Gestione account da un dispositivo collegato e selezionate la scheda [Sicurezza].

Selezionate [Codici di backup]. Conservate i codici di backup in un posto sicuro.

Seguendo le istruzioni contenute nella guida, sarete in grado di abilitare e utilizzare la verifica in 2 passaggi sulla vostra PS4.

