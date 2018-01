PlayStation Network: riscontrati problemi di connessione durante la serata

Durante il corso del pomeriggio e della serata di oggi, diversi utenti sono incappati in errori di connessioni con il. L'infrastruttura di Sony sembra non funzionare a dovere, come confermato dalla stessa casa nipponica con un messaggio pubblicato sulle sue pagine ufficiali

Alla voce "Giochi e Social Network" del PlayStation Network, viene ancora affiancato un pallino di emergenza arancione, insieme al seguente messaggio: "Potresti riscontrare delle difficoltà durante l'avvio di giochi, applicazioni o funzionalità online. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere il problema con la massima rapidità; ti ringraziamo per la pazienza."

Il problema, a quanto pare, non si limiterebbe solo a PlayStation 4, ma sembra estendersi anche a PlayStation 3. Non ci resta dunque che attendere che sia Sony stessa a confermare la cessazione del problema con dei prossimi aggiornamenti. E voi, avete riscontrato problemi nelle ultime ore giocando su console PlayStation?