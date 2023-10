PlayStation Network, segnalati problemi d'accesso da App e Browser

Molti utenti PlayStation si sono svegliati questa mattina pronti a dedicarsi alla propria passione preferita ma trovandosi dinanzi ad una serie di problemi relativi al PlayStation Network

Stando alle segnalazioni che abbiamo reperito rete, mentre vi scriviamo per alcuni giocatori risulta essere impossibile effettuare il log-in al PlayStation Network, sia attraverso la PlayStation App per dispositivi mobili, sia via browser web. Abbiamo provato in prima persona e, a quanto pare, a dare problemi è il sistema di verifica coi puzzle, che rispedisce alla schermata di login impedendo dunque l'accesso. Se si accede da un dispositivo già riconosciuto non dovrebbero esserci problemi, al contrario invece se si effettua l'accesso per la prima volta da un nuovo dispositivo, visto che è richiesto il completamento della procedura di verifica. L'infrastruttura in sé non sembra essere in difficoltà, dato che la pagina di stato del PSN non indica che i servizi funzionano correttamente.

Dalle nostre ricerche, emerge che la problematica non è nuova, essendo stata documentata già un paio di settimane fa. Dopo alcuni giorni di normalità, si è tuttavia ripresentata, causando problemi ai giocatori che per i più svariati motivi hanno bisogno di accedere al PlayStation Network da app o browser. Qualcuno tra voi sta riscontrando il medesimo problema? Segnalatecelo nei commenti.