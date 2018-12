PlayStation Network: segnalati problemi di connettività su tutte le piattaforme

Come segnalato da diversi utenti provenienti sia dal Nord America che dall'Europa, il PlayStation Network sta attualmente soffrendo di problemi di connettività su PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita.

La cosa è confermata dalla pagine del supporto tecnico di Sony, da cui possiamo apprendere che le problematiche stanno inficiando la corretta funzionalità di tutti i servizi, compreso il gaming, le attività social, il PlayStation Store, ed il management del proprio account.

"Potreste incontrare difficoltà nel lanciare giochi, applicazioni, o utilizzare le feature online. I nostri ingegneri stanno lavorando per risolvere il problema al più presto possibile, e vi ringraziamo per la vostra pazienza", è il comunicato ufficiale di Sony che possiamo leggere sulla pagina di supporto. Sfortunatamente non abbiamo ulteriori informazioni al riguardo.

Non è di certo la prima volta che l'infrastruttura del PlayStation Network mostra il fianco dal punto di vista della stabilità, e da diverso tempo ormai gli utenti chiedono a Sony di lavorare più duramente per assicurare ai suoi clienti un servizio più efficiente ed affidabile. In ogni caso, quando emergono problemi di questo genere, vengono solitamente risolti nel giro poche ore. Aggiorneremo la notizia non appena Sony avrà dato conferma di aver ripristinato il corretto funzionamento del PSN.