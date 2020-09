PlayStation Network: segnalati problemi con i video, Sony al lavoro per risolvere

In questo momento sembrano esserci alcuni problemi con il PlayStation Network, legati però esclusivamente al servizio PlayStation Video, le altre aree del servizio online di Sony sembrano funzionare regolarmente.

Controllando la pagina di Stato del PlayStation Network un avviso segnala problemi con PlayStation Video: "Potresti riscontrare delle difficoltà durante l'accesso ai contenuti di PlayStation Video. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere il problema con la massima rapidità; ti ringraziamo per la pazienza."

Gestione account, giochi e social network, PlayStation Store e PlayStation Music sembrano ora funzionare regolarmente, Sony inoltre ricorda che "Potresti sperimentare rallentamenti o ritardi nel download dei giochi in quanto stiamo lavorando con gli ISP per gestire il traffico in download. Riteniamo che sia importante fare la nostra parte per risolvere i problemi di instabilità di Internet dovuti a un numero senza precedenti di persone che resta a casa ed è sottoposta all'allontanamento sociale. Ringraziamo la nostra community per il supporto e la comprensione."

La velocità di download potrebbe continuare ad essere limitata, esattamente come accaduto in primavera al picco dell'epidemia di Coronavirus. Sony sta continuando a lavorare con i provider per gestire al meglio la situazione, anche in base alle problematiche ed alle esigenze delle varie zone del mondo.