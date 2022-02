PlayStation Network: Sony celebra il Safer Internet Day 2022

Se siete in dubbio sull'effettiva sicurezza del PlayStation Network, sappiate che Sony Interactive Entertainment ha deciso di celebrare il Safer Internet Day 2022 facendo sapere ai propri utenti come ha intenzione di farli sentire più sicuri.

Per la Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete, che si celebra proprio oggi, SIE ha deciso infatti di pubblicare un lungo post sul suo portale ufficiale per rassicurare tutti i giocatori, inclusi coloro i quali giocano sulle piattaforme PlayStation, circa l'intenzione dell'azienda di tutelare la privacy e la sicurezza durante le loro sessioni di gioco online. Tra le varie iniziative ne troviamo anche una strettamente legata al prossimo firmware di PlayStation 5 (in arrivo anche su PlayStation 4), grazie alla quale i giocatori che notano qualche strano comportamento negli utenti che stanno partecipando ad una chat vocale possono immediatamente effettuare una segnalazione tramite i menu della console. Non manca poi un filtro automatico che consente di intercettare i messaggi ostili ed eliminarli, anche quando vengono utilizzati trucchi per eludere i sistemi di controllo. Sony ha inoltre confermato la volontà di continuare a permettere ai possessori di una console di abilitare il controllo parentale (gestibile anche da PC e smartphone) ed evitare così che i più giovani possano accedere a contenuti vietati.

