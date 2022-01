PlayStation Network, Xbox Live e Steam offline? La colpa sembra di Wind 3

Mentre vi scriviamo si stanno moltiplicando su Down Detector.it le segnalazioni in merito a malfunzionamenti di diverse piattaforme videoludiche, tra cui PlayStation Network, Xbox Live e Steam. Sono offline? Cosa sta succedendo?

Pare che in tutta Italia moltissimi giocatori stanno riscontrando dei problemi ad accedere al PlayStation Network, Xbox Live, Steam ed Epic Games Store. A giudicare da quanto è possibile vedere su Down Detector, in ogni caso, le problematiche non sembrano essere limitate alle sole piattaforme videoludiche. Praticamente tutti i servizi hanno visto crescere il numero di segnalazioni di malfunzionamento: App Store, Amazon, Google, Twitter, Netflix, Prime Video e tante altre.

Sono tutti offline? Quasi sicuramente no. I disservizi sembrano essere dovuti alla rete Wind 3 (e non ai singoli disservizi di cui sopra), che sta riscontrando dei problemi in tutti Italia. Nel momento in cui vi scriviamo sono oltre 9.000 le segnalazioni di problemi su rete Wind 3.