PlayStation e Nintendo non hanno ancora sparatutto tutte le cartucce per il 2023

Stando a quanto riportato su Twitter da @ethangach (Senior Editor di Kotaku) sia Nintendo che PlayStation avrebbero in serbo altre vetrine digitali nel corso dell'anno, dunque le due compagnie non hanno ancora finito con gli annunci.

Nel caso di Sony effettivamente si parla di un secondo PlayStation Showcase entro la fine dell'anno, se così non dovesse essere però possiamo aspettarci State of Play o comunicazioni istituzionali su PlayStation Blog, secondo Tom Henderson Sony ha ancora tanti giochi da annunciare oltre a dover svelare la PS5 Slim prima del lancio previsto per il mese di settembre (non ufficiale).

Nintendo, dal canto suo, sembra aver tirato i remi in barca con le comunicazioni dopo il lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: la sensazione di molti è che non ci sia nulla da annunciare, la nuova avventura di Link rappresenta il canto del cigno di Switch e la casa di Kyoto si prepara ad annunciare la sua prossima console.

Al momento non c'è nessun Nintendo Direct all'orizzonte per il mese di giugno tuttavia l'evento Nintendo Live si terrà a settembre a Seattle e dunque potrebbero esserci delle novità in arrivo. In ogni caso, vi invitiamo a monitorare i nostri canali nelle prossime settimane, se ci saranno nuovi eventi digitali, lo scopriremo insieme.