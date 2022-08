PlayStation: non tutte le esclusive arriveranno su PC? Parla Hermen Hulst

Nell'ambito dell'annuncio riguardante l'acquisizione di Savage Game Studios, Hermen Hulst, ex Guerrilla Games ed oggi al capo dei PlayStation Studios, ha rilasciato una breve dichiarazione che fa riferimento ai sempre più numerosi port PC con cui Sony sta allargando il bacino d'utenza delle sue esclusive.

Sappiamo ormai da tempo come la compagnia nipponica sia intenzionata ad espandersi ben oltre le sue console, come testimoniano l'apertura di un portale dedicato ai giochi PlayStation su PC e la stessa acquisizione di Savage Game Studios, i cui sviluppatori si occuperanno di portare le maggiori IP Sony sul mercato mobile.

Tuttavia, non possiamo dare per scontato che ogni singola esclusiva PlayStation debba prima o poi sbarcare anche su PC. Hulst ha infatto precisato che Sony rimane fedele al suo piano di portare su PC "una selezione" dei suoi titoli pubblicati in esclusiva console su PlayStation 5. In ogni caso, sono sempre più i franchise Sony che si sono affacciati sul mondo del PC, tra cui quelli di God of War, Uncharted, The Last of Us, Spider-Man, Days Gone e Horizon. Al momento non hanno invece trovato ancora una conferma ufficiale le insistenti voci che vogliono Returnal presto in arrivo su PC.

Con l'apertura della divisione mobile, Sony ha voluto rassicurare i fan PS5 e PS4.